Apple для обучения своего ИИ предпочла чипам от Nvidia тензорные системы от Google

Это решение Apple отличается от стандартной стратегии, поскольку Nvidia — промышленный лидер, который производит наиболее популярные ИИ-чипы и занимает порядка 80% мирового рынка, поставляя решения, в том числе Google и другим компаниям, занимающимся облачными вычислениями. В отчёте Apple прямо не упоминается, что компания не использует чипы Nvidia в аппаратной или программной инфраструктуре своих ИИ-инструментов и функций. Однако из описания вытекает только использование тензорных процессоров (TPU) Google.

Apple заявляет, что использовала две разновидности тензорных процессоров от Google для обучения своих моделей ИИ. Для создания модели ИИ на iPhone и других устройствах Apple использовала 2048 чипов TPUv5p, а для серверной модели ИИ — 8192 процессора TPUv4.

Но пока Apple не предоставила комментариев относительно этого решения.