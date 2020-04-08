Apple до конца года может выпустить сразу две новые модели беспроводных наушников

Речь идет о накладных AirPods и AirPods X за 200 долларов. Об обоих устройствах рассказал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который уже неоднократно предсказывал планы яблочной компании задолго до их полноценной реализации. Так, по словам Проссера, сначала компания представит накладные наушники AirPods в рамках конференции WWDC 2020 летом текущего года. К слову, упоминание именно этих наушников было найдено в “слитом” коде iOS 14 некоторое время назад.