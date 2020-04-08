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Apple до конца года может выпустить сразу две новые модели беспроводных наушников
И обе пары будут представлены в линейке AirPods
Долгое время у Apple была одна-единственная модель беспроводных наушников — AirPods. Но уже в 2019 году компания представила сразу два новых устройства в данном сегменте: улучшенный AirPods с зарядным кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку и AirPods Pro. Как стало известно, Apple уже до конца текущего года может также выпустить сразу две новые модели беспроводных наушников.
Речь идет о накладных AirPods и AirPods X за 200 долларов. Об обоих устройствах рассказал популярный интернет-инсайдер Джон Проссер, который уже неоднократно предсказывал планы яблочной компании задолго до их полноценной реализации. Так, по словам Проссера, сначала компания представит накладные наушники AirPods в рамках конференции WWDC 2020 летом текущего года. К слову, упоминание именно этих наушников было найдено в “слитом” коде iOS 14 некоторое время назад.
Что же касательно AirPods X, то их компания представит уже в рамках осенней презентации и выпустит ближе к концу года. Устройство будет продаваться за 200 долларов, а форм-фактор у него будет более привычным — это будут наушники-вкладыши.