Apple добавила поддержку AR- и VR-шлемов в новой версии iOS

Сообщается, что в свежей iOS появилась новая функция — WebXR API. С её помощью к iPhone и iPad в будущем можно будет подключить шлемы дополненной и виртуальной реальностью для использования в веб-сайтах.

Соответствующая API на данный момент по умолчанию отключена. Но даже если её активировать, всё равно не получится протестировать функцию — на сегодняшний день нет шлемов, которые можно было бы официально подключить к девайсам Apple.

Напомним, что в последние месяцы по сети ходят множество слухов, согласно которым Apple готовит к запуску собственный AR/VR-шлем. Якобы это будет премиальное устройство, цена которого составит от 2 тыс долларов (154 тыс рублей).