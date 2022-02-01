Apple добавила поддержку AR- и VR-шлемов в новой версии iOS

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Apple добавила поддержку AR- и VR-шлемов в новой версии iOSГотовится к запуску собственного шлема?
На прошлой неделе Apple выпустила свежую бета-версию iOS — iOS 15.4. И вот, благодаря энтузиастам, изучившим её код, стало известно, что компания настроено достаточно серьёзно по отношению к технологиям AR и VR.
Сообщается, что в свежей iOS появилась новая функция — WebXR API. С её помощью к iPhone и iPad в будущем можно будет подключить шлемы дополненной и виртуальной реальностью для использования в веб-сайтах.
Соответствующая API на данный момент по умолчанию отключена. Но даже если её активировать, всё равно не получится протестировать функцию — на сегодняшний день нет шлемов, которые можно было бы официально подключить к девайсам Apple.
Напомним, что в последние месяцы по сети ходят множество слухов, согласно которым Apple готовит к запуску собственный AR/VR-шлем. Якобы это будет премиальное устройство, цена которого составит от 2 тыс долларов (154 тыс рублей).
Источник: 9to5Mac