Apple добавила поддержку Starlink на iPhone

Ранее оператор T-Mobile заявлял, что поддержка Starlink будет только на устройствах Samsung, но теперь она стала доступна и на iPhone. Первые пользователи бета-версии получили уведомления, что теперь могут отправлять текстовые сообщения через спутники, если рядом нет сотовой связи. Для этого в настройках iPhone появился специальный переключатель.

Сервис пока работает только в США и поддерживает только текстовые сообщения. Однако SpaceX и T-Mobile планируют в будущем добавить передачу данных и голосовые вызовы. В отличие от текущего спутникового сервиса Apple, который работает через Globalstar и требует направлять телефон в небо, Starlink подключается автоматически, даже если iPhone находится в кармане.

Apple пока не комментирует эту информацию, а T-Mobile заявляет, что полный запуск функции запланирован на февраль. В настоящее время участие в тесте ограничено, но компания планирует расширять программу.