Apple добавила USB-C не только в новые iPhone 15, но и наушники AirPods Pro 2

Apple добавила USB-C не только в новые iPhone 15, но и наушники AirPods Pro 2Неужели больше никакого Lightning?
В эпоху, когда универсализация зарядных устройств становится всё более актуальной, Apple делает шаг в соответствующем направлении.
Компания объявила, что новые партии AirPods Pro 2 будут поставляться с зарядным футляром на USB-C. Это позволит владельцам iPhone 15 заряжать свои наушники и смартфон одним и тем же кабелем.
Кроме того, Apple заявила, что AirPods теперь можно будет заряжать напрямую от iPhone.
Это изменение является частью стратегии Apple по постепенному переходу на USB-C во всём ассортименте продукции, включая Mac, iPad и даже аксессуары, такие как пульт для Apple TV 4K.
Однако стоит отметить, что обычные AirPods и наушники AirPods Max пока остаются без изменений и не получат USB-C в ближайшее время.
Новые функции программного обеспечения, такие как Adaptive Audio и Conversation Awareness, также будут добавлены в AirPods Pro. Однако для получения нового футляра с USB-C потребуется дождаться релиза iPhone 15, запланированного на 22 сентября.