Apple добавила в App Store возможность оформлять предзаказы на приложения за полгода до запуска

В компании объявили, что сейчас разработчики способны предоставить пользователям разрешение оформить предварительный заказ на покупку программ за полгода до их официального запуска. Таким образом компания рассчитывает помочь разработчикам подогреть интерес потенциальных покупателей. Кроме того, это может помочь Apple стимулировать увеличение предзаказов.

Причем предзаказ можно будет сделать как на платные, так и на бесплатные программы. У пользователей, оформивших предварительный заказ, средства будут сняты лишь после официального выхода программы. Так, после того, как приложение появится в App Store, пользователю поступит уведомление об автоматической загрузке на устройство.