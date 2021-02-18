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Apple добавила в свой браузер популярный видеоформат спустя 11 лет после его выхода
Что было ожидаемо, учитывая недавнее появление WebP в macOS Big Sur
Судя по второй бете macOS Big Sur, Apple наконец-то готова внедрить поддержку популярного видеоформата в свой браузер Safari. Речь идёт о WebM, который появился ещё в 2010 году, то есть 11 лет назад.
WebM — это видеоформат, который был создан в первую очередь как бесплатная альтернатива более популярному кодеку H.264, используемому в MP4. И вот, как пишет MacRumors, Apple наконец-то готова дать своим пользователям возможность смотреть WebM-видео.
Отметим, что WebM является своеобразным аналогом формата WebP, который используется в мире изображений. Поддержка данного формата Safari и macOS также появилась совсем недавно — с выходом macOS Big Sur и Safari 14. Обе технологии, что интересно, разрабатываются силами Google.