Apple добавит в новую версию iOS эмодзи матрешки

Совсем недавно Unicode опубликовала список эмодзи, которые появятся с ближайшим обновлением стандарта. В их числе оказалось и эмодзи, изображающее традиционно русскую матрешку. И о том, что в том числе и данный эмодзи добавят в новую версию iOS 14, заявила компания Apple в честь Всемирного дня эмодзи.