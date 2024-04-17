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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 06:26
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Apple добавит в шлем Vision Pro медицинские медицинскии

Это мы ждем
Apple получила патент на технологию, которая позволит шлему Vision Pro отслеживать жизненные показатели пользователя и предоставлять ему медицинские советы.
Apple добавит в шлем Vision Pro медицинские медицинскии
© Ferra.ru

Патент, названный «Методы и устройства для контроля здоровья», описывает сценарий, в котором гарнитура может отслеживать такие показатели, как частота сердечных сокращений, ЭКГ, уровень стресса и даже напоминать о приеме лекарств.

В патенте описан пример, когда гарнитура обнаруживает, что пользователь забыл принять лекарство. В этом случае она может вывести напоминание и даже помочь найти лекарственный флакон.

© ITHome

Apple считает, что эта технология будет особенно полезна для пожилых людей. Гарнитура может стать помощником, напоминая о приеме лекарств, следя за уровнем воды в организме и даже позволяя удаленно связаться с врачом, который сможет увидеть данные о здоровье пользователя, полученные гарнитурой, в режиме реального времени.

© ITHome

Новая функция может стать важной частью экосистемы Apple Health, предоставляя пользователям более точные и удобные способы отслеживания своего здоровья.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#медицина
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#Apple