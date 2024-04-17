Apple добавит в шлем Vision Pro медицинские медицинскии

Apple добавит в шлем Vision Pro медицинские медицинскииЭто мы ждем
Патент, названный «Методы и устройства для контроля здоровья», описывает сценарий, в котором гарнитура может отслеживать такие показатели, как частота сердечных сокращений, ЭКГ, уровень стресса и даже напоминать о приеме лекарств.
В патенте описан пример, когда гарнитура обнаруживает, что пользователь забыл принять лекарство. В этом случае она может вывести напоминание и даже помочь найти лекарственный флакон.
Apple считает, что эта технология будет особенно полезна для пожилых людей. Гарнитура может стать помощником, напоминая о приеме лекарств, следя за уровнем воды в организме и даже позволяя удаленно связаться с врачом, который сможет увидеть данные о здоровье пользователя, полученные гарнитурой, в режиме реального времени.
Новая функция может стать важной частью экосистемы Apple Health, предоставляя пользователям более точные и удобные способы отслеживания своего здоровья.