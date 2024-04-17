Apple добавит в шлем Vision Pro медицинские медицинскии

Патент, названный «Методы и устройства для контроля здоровья», описывает сценарий, в котором гарнитура может отслеживать такие показатели, как частота сердечных сокращений, ЭКГ, уровень стресса и даже напоминать о приеме лекарств.

В патенте описан пример, когда гарнитура обнаруживает, что пользователь забыл принять лекарство. В этом случае она может вывести напоминание и даже помочь найти лекарственный флакон.