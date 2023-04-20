Apple добавит в свой AR/VR-шлем поддержку iPad-приложений

Это может сделать новинку привлекательной для потребителей, учитывая потенциально высокую стоимость гаджета и слабую популярность данной категории устройств.

Как пишет Bloomberg, пользователи получат оптимизированные версии таких приложений, как Safari, а также основными приложениями для iPhone: «Календарь», «Контакты», «Файлы» и т.д.

Ожидается, что Apple представит гарнитуру на WWDC 2023, которая начнётся 5 июня. Стоимость устройства, предположительно, составит около $3000. Среди слухов о возможностях гарнитуры — продвинутое отслеживание движений рук, сканирование радужки глаза для входа в систему и совершения платежей, а также Digital Crown для переключения между режимами виртуальной и дополненной реальностей.