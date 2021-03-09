Apple добавит в свой VR-шлем 15 камер

Также эксперт рассказал, для чего гарнитуре смешанной реальности Apple требуется столько камер. Так, он отметил, что восемь камер будут обеспечивать визуализацию дополненной реальности, тогда как шесть камер будут ответственны за “инновационную биометрию”. И наконец последняя камера нужна для распознавания окружающей среды. Поставляться датчики будут компанией Largan.

Предполагается, что выйдет первый VR-шлем Apple в следующем году. Минг-Чи Куо поделился, что прототипы гарнитуры сейчас имеют массу 200-300 граммов, однако Apple следует уменьшить их вес до 200 граммов для конкурентоспособности.