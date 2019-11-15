Apple добьётся налоговых льгот от Трампа по блату

Так, с помощью лоббиста компания планирует добиться того, чтобы продукты Apple не вошли в обновленный список товаров, которые в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к единому соглашению до декабря 2019 года, будут облагаться увеличенными пошлинами при ввозе из Китая. Напомним, что нескольким ранее Apple уже просила о подобном в Офисе торгового представителя США. В частности, представители компании просили не повышать налог на перевозку из КНР детали для производства iPhone и Apple Watch.

Известно, что текущий сотрудник Apple Миллер ранее занимал должность вице-председателя инаугурационного комитета, а после занимался сбором средств для осуществления президентской кампании Трампа. В опубликованном договоре о найме Миллера нет однозначной информации о том, какие именно обязанности предстоят лоббисту, однако известно, что деятельность будет связана “с вопросами торговли”, а также “с технологическими товарами и услугами” Apple.