Apple доплачивает пользователям за пополнение счёта

Компания Apple проводит аттракцион неслыханной щедрости. Она выплатит бонус в 10% при пополнении счёта Apple ID. Об этом говорится в разосланном электронном письме пользователям App Store и iTunes.

Акция доступна для пользователей в США и продлится до 14 марта 2019 года. В некоторых других странах она тоже действует, но с меньшими процентами. Например, в Германии размер бонуса составляет 15%.

Пополнить счёт надо на сумму от одного до двухсот долларов. При пополнении счёта на 200 долларов, пользователь получит ещё 20 долларов бонусов от Apple. Потратить полученные бонусы можно как и обычные деньги на счету Apple ID — на любые покупки в App Store, iTunes и iCloud.