Apple допустит сторонних разработчиков к своей технологии бесконтактной оплаты

Технология бесконтактной оплаты, реализованная в iPhone и на Apple Watch, которая ранее была закрыта от сторонних игроков рынка и являлась эксклюзивом для собственного ПО компании — Apple Pay и Wallet — теперь может стать общедоступной в ЕС.

Несмотря на то, что Apple и раньше позволяла сторонним разработчикам приложений получать доступ к функциям NFC iPhone для считывания электронных меток, вендор ограничивает совершение платежей через NFC своим собственным программным обеспечением. Теперь и сторонние разработчики могут получить такой функционал.

Сейчас Еврокомиссия собирает отзывы от участников рынка, чтобы прийти к конкретным решениям. Как отмечается, через полтора года после инициирования антимонопольного расследования в Евросоюзе Apple сформировала эти предложения. Правила будут действовать 10 лет, а вендор будет ежегодно отчитываться об их исполнении перед европейским регулятором.