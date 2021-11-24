Apple, Google и другие компании обязали открыть представительства на территории России

Так, согласно данным источников, в список компаний, которых обязали открыть представительства на территории РФ, вошли Google LLC, в том числе YouTube, Apple Distribution, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Meta Platforms Inc., в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest, Twitch.

Ожидается, что компании откроют офисы еще до конца текущего года. Если же этого не случится, они столкнутся с санкциями или же и вовсе полным запретом. Об этом объявили представители федеральной службы по надзору в сфере связи Роскомнадзор.

Нескольким ранее стало известно, что Роскомнадзор заказал рекламный ролик для популяризации «суверенного рунета». Само видео по продолжительности составит не более пяти минут, а потратят на него как минимум 600 тысяч рублей