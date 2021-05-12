Apple, Google и другие компании попросили у правительства США 50 миллиардов долларов

Крупные компании организовали коалицию, в состав которой вошли как производители процессоров intel, Nvidia и Qualcomm, так и компании, которые эксплуатируют микросхемы в своих гаджетах — Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T. Объединение запросило у американского правительства порядка 50 млрд долларов, которые необходимы на изучение и расширение выпуска полупроводников.

Коалиция направила Конгрессу письмо, в котором и сообщила о дефиците полупроводников, добавив при этом, что в долгосрочной перспективе выделение средств позволит США реализовать “устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев”.