Наука и технологии
Сегодня в 12:18
Apple, Google и другие компании попросили у правительства США 50 миллиардов долларов
Таким образом планируется сдержать цены на устройства
Издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается о том, что Apple, Google и другие компании попросили у правительства США 50 миллиардов долларов. Эта инициатива, по задумке, должна помочь техногигантам сдержать цены на свои устройства.
Крупные компании организовали коалицию, в состав которой вошли как производители процессоров intel, Nvidia и Qualcomm, так и компании, которые эксплуатируют микросхемы в своих гаджетах — Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T. Объединение запросило у американского правительства порядка 50 млрд долларов, которые необходимы на изучение и расширение выпуска полупроводников.
Коалиция направила Конгрессу письмо, в котором и сообщила о дефиците полупроводников, добавив при этом, что в долгосрочной перспективе выделение средств позволит США реализовать “устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев”.