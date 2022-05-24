Apple готовит анонс секретного устройства с 1,5 ГБ оперативной памяти и с iOS 15.5

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Apple готовит анонс секретного устройства с 1,5 ГБ оперативной памяти и с iOS 15.5Даже интересно, что это такое может быть
В ближайшие пару лет Apple может анонсировать ряд совершенно новых девайсов. И речь не только о VR/AR-шлеме или фирменном электрокаре.
Так, например, американский регулятор FCC одобрил некое секретное устройство компании. Известно, что работает оно под управлением iOS 15.5, при этом у него 32 ГБ постоянной памяти и, что более интересно, всего 1,5 ГБ памяти оперативной.
Учитывая, что даже самый дешёвый смартфон Apple — iPhonse SE 2022 — оснащается 4 ГБ оперативки, очень вряд ли перед нами какая-либо модель iPhone.
Более того, в самой заявке на регистрацию в FCC девайс заявлен как «сетевой адаптер». Ему также приписывается наличие двух портов Gigabit Ethernet, USB Type-C, антенны NFC и поддержка Wi-Fi с Bluetooth.
По мнению специалистов, речь может идти о новом фирменном сетевом концентраторе для Mac или замене AirPort.