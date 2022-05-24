Apple готовит анонс секретного устройства с 1,5 ГБ оперативной памяти и с iOS 15.5

Даже интересно, что это такое может быть

В ближайшие пару лет Apple может анонсировать ряд совершенно новых девайсов. И речь не только о VR/AR-шлеме или фирменном электрокаре.