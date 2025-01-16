Apple готовит недорогие Apple Watch SE 3 с элементами дизайна от iPhone 5C

Новая модель, по словам Марка Гурмана, может получить пластиковый корпус, напоминающий дизайн iPhone 5C, и будет доступна в ярких цветах.

Это сделает устройство более привлекательным для широкой аудитории, включая детей, на которых Apple может ориентироваться.

Пластиковый корпус позволит снизить стоимость, сделав часы дешевле текущей версии, выпущенной в 2022 году. Помимо нового дизайна, Apple Watch SE 3, вероятно, получат более мощный чип S9 или S10 для улучшенной производительности.

Ожидается, что Apple представит новинку весной 2025 года вместе с iPhone SE (2025), который также получит значительный редизайн.

Новый дуэт из доступных часов и телефона станет идеальным выбором для пользователей, ищущих бюджетные решения с современными функциями от Apple.