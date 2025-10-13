Apple выпустит новые AirPods с чипом H3 и встроенными камерами

Опубликовано 13 октября 2025, 08:321 мин.
Apple выпустит новые AirPods с чипом H3 и встроенными камерамиЭто мы точно ждем
Apple разрабатывает новое поколение AirPods с улучшенным звуком и расширенными функциями.
По данным Марка Гурмана, компания готовит чип H3, который обеспечит меньшую задержку, улучшенное качество звука и более эффективное шумоподавление.
Новые наушники, предположительно AirPods 5 и AirPods Pro 4, заменят текущие модели и получат не только обновлённую начинку, но и встроенные камеры.
Сенсоры смогут собирать данные для Apple Intelligence, а также взаимодействовать с iPhone и Vision Pro, обеспечивая новые возможности дополненной реальности.
По слухам, камеры будут использоваться не для фото, а для пространственного отслеживания и жестового управления. При этом Apple пока не планирует внедрять функции для здоровья.
Главный акцент делается на качестве звучания и интеграции с ИИ, а официальный анонс ожидается в 2026 году.