Apple готовит секретный анонс на презентации iPhone 13

Если верить данным интернет-инсайдеров, то уже в следующем месяце стартует производство новеньких AirPods 3. А это, в свою очередь, означает, что покажут их в ближайшее время. Это ближайшее время, по словам MacRumors, сентябрьская презентация Apple, посвящённая новому поколению iPhone.

Стоит отметить, что новые беспроводные наушники станут первым крупным обновлением оригинальной линейки AirPods‌ с марта 2019 года. AirPods 3 приписывают новый дизайн в стиле Pro-версии.

Напомним, что изначально третье поколение наушников ждали ещё текущей весной, одновременно с анонсом iPad Pro 2021. Об этом также говорили множество утечек от источников, близких к производству. Но, по всей видимости, яблочная корпорация по известным лишь ей причинам решила перенести презентацию устройства на вторую половину 2021-го.