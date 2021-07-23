Наука и технологии
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Apple готовит секретный анонс на презентации iPhone 13

И это будет долгожданный аксессуар
В сентябре 2021 года от Apple ждут презентацию новеньких iPhone 13. Но, судя по всему, компания готовится удивить нас ещё одним анонсом, который должен стать своеобразным сюрпризом.
Apple готовит секретный анонс на презентации iPhone 13

Если верить данным интернет-инсайдеров, то уже в следующем месяце стартует производство новеньких AirPods 3. А это, в свою очередь, означает, что покажут их в ближайшее время. Это ближайшее время, по словам MacRumors, сентябрьская презентация Apple, посвящённая новому поколению iPhone.

Стоит отметить, что новые беспроводные наушники станут первым крупным обновлением оригинальной линейки AirPods‌ с марта 2019 года. AirPods 3 приписывают новый дизайн в стиле Pro-версии.

Напомним, что изначально третье поколение наушников ждали ещё текущей весной, одновременно с анонсом iPad Pro 2021. Об этом также говорили множество утечек от источников, близких к производству. Но, по всей видимости, яблочная корпорация по известным лишь ей причинам решила перенести презентацию устройства на вторую половину 2021-го.