Apple готовит свой первый планшет с поддержкой 5G

Так, по словам источников, первая половина текущего года ознаменуется обновлением планшетов iPad Pro, тогда как во втором полугодии компания официально продемонстрирует свой первый iPad с модемом 5G. Сообщается, что планшет будет представлен вместе с ожидаемым iPhone 12.

Согласно утечкам, поставлять детали для планшета будет тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering Inc. Также источники отмечают, что новый iPad оснастят 5G-чипом, способным использовать спектр миллиметровых волн. Предполагается, что планшет сможет работать в 5G как с неавтономной, так и автономной архитектурами.