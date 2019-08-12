Apple готовится перевести всю свою технику на дисплеи нового типа

Помимо этого Patently Apple на днях обнаружило новый патент Apple на MicroLED, опубликованный уже в Европе. Дата появления информации о его регистрации числится за 1 августа 2019 года. По всей видимости, компания нацелена серьезно и пытается защитить право на интеллектуальную собственность везде, где только можно. Из этого следует, что вполне вероятно нас в самое ближайшее время ждет целая волна анонсов новых устройств компании, которые будут работать на базе новейшего типа дисплеев — MicroLED.

Напомним, что MicroLED – это технология, имеющая все преимущества OLED, но избежавшая ее недостатков. Так, MicroLED-дисплеи также имеют очень высокую контрастность, отличную цветопередачу и широкий угол обзора. Но MicroLED-дисплеи, в отличии от OLED, не подвержены выгоранию пикселей, могут светиться ярче, а панели на основе этой технологии тоньше и должны быть немного дешевле.