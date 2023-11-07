Apple грозит новый штраф за незаконный сбор данных россиян

Мировой суд Москвы готовится рассмотреть дело против технологического гиганта, обвиняемого в нарушении законодательства о персональных данных. Согласно источникам ТАСС, компании грозит штраф до 100 тыс рублей.

Претензии к Apple связаны с обработкой персональных данных пользователей, которая, по мнению регуляторов, проводилась вне рамок, установленных российским законодательством.

В частности, речь идет о части 1 статьи 13.11 КоАП РФ, касающейся обработки данных без законного основания или в целях, не соответствующих изначальным целям сбора.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения международных компаний местных норм и правил в области защиты персональной информации.

Решение суда может послужить прецедентом и для других крупных игроков на рынке, подчеркивая необходимость более тщательного контроля за соблюдением данных положений.