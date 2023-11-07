Apple грозит новый штраф за незаконный сбор данных россиян

Apple грозит новый штраф за незаконный сбор данных россиянВряд ли кто-то хотел доводить до такого
В мире технологий назревает новый скандал: Apple Inc. может столкнуться с финансовыми санкциями на территории России.
Мировой суд Москвы готовится рассмотреть дело против технологического гиганта, обвиняемого в нарушении законодательства о персональных данных. Согласно источникам ТАСС, компании грозит штраф до 100 тыс рублей.
Претензии к Apple связаны с обработкой персональных данных пользователей, которая, по мнению регуляторов, проводилась вне рамок, установленных российским законодательством.
В частности, речь идет о части 1 статьи 13.11 КоАП РФ, касающейся обработки данных без законного основания или в целях, не соответствующих изначальным целям сбора.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения международных компаний местных норм и правил в области защиты персональной информации.
Решение суда может послужить прецедентом и для других крупных игроков на рынке, подчеркивая необходимость более тщательного контроля за соблюдением данных положений.