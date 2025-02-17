Apple и Amazon всё ещё не могут избежать ошибок при реализации своего ИИ

В связи с этим Amazon планирует отложить выпуск обновления своей модели ИИ для Alexa до марта или даже позже. Apple также столкнулась с инженерными проблемами и программными ошибками при модернизации Siri, и некоторые новые функции, которые планировалось выпустить в апреле, могут быть готовы только в мае или позднее.

«Изначально обе компании надеялись быстро выпустить обновлённые продукты, чтобы конкурировать с голосовыми помощниками нового поколения, такими как Advanced Voice Mode от OpenAI и Gemini Live от Google, однако их усилия идут с задержками и не по плану», — сообщает источник.