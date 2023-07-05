Apple и Epic Games продолжат тяжбу в Верховном суде США

В 2020 году иск к Apple c обвинением в монополизме подал игровой издатель Epic Games. Apple была готова идти на компромисс, но с оговорками, что не понравилось руководству Epic, в связи с чем компании так ни о чём и не договорились.

Обе компании подали встречные иски: Epic со своей стороны, чтобы окончательно добиться возможности оплачивать покупки в App Store через свой платёжный шлюз и обходить комиссию Apple в 30%; Apple пытается сохранить свои механизмы, объясняя появление сторонних решений опасностью для пользовательских данных.

Апелляционный суд 9-го округа США согласился с решением предыдущей инстанции от 2021 года. Теперь Apple намерена обратиться в Верховный суд, о чём и подала уведомление, чтобы противостоять «антиуправляемым» методам, которые пытается навязать Epic.