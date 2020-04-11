Apple и Google объединятся для создания технологии отслеживания контактов зараженных коронавирусом

В сообщении отмечается, что именно сейчас как никогда важно объединение сил компаний, поскольку существует острая необходимость решить одну из самых насущных мировых проблем. Предполагается, что новая технология будет способствовать сокращению распространения коронавируса за счет отслеживания контактов инфицированного человека.

Сообщается, что уже в следующем месяце компании подготовят программу, позволяющую взаимодействовать между устройствами как на фирменной операционной системе Apple, так и на Android. Далее разработчики планируют реализовать платформу на базе Bluetooth, благодаря чему отслеживания контактов зараженного коронавирусной инфекцией и станет возможным. Все это, по словам компании, будет создано, учитывая конфиденциальность пользователей.