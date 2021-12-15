Apple и Google обвинили в чрезмерном контроле своих пользователей

В 445-страничном документе сообщается, что оба американских IT-гиганта берут на себя решение того, какое программное обеспечение доступно в их магазинах приложений, затрудняя при этом переход пользователей их смартфонов на веб-браузеры сторонних производителей.

По мнению регулятора, подобное поведение крайне негативно сказывается на инновациях и заметно способствует повышению цен.

Отметим, что свежий отчёт не несёт никаких действий со стороны регуляторов, в том числе штрафов или судебных постановлений. Но несмотря на это, в прошлом подобные документы становились фундаментом для более решительных действий со стороны британских и европейских властей.