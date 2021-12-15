Apple и Google обвинили в чрезмерном контроле своих пользователей

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Apple и Google обвинили в чрезмерном контроле своих пользователейЖдём новых ограничительных законов против IT-гигантов?
Британский антимонопольный орган опубликовал свежий отчёт, в котором заявил о слишком сильном контроле Apple и Google своих пользователей в вопросе того, как они используют мобильные устройства.
В 445-страничном документе сообщается, что оба американских IT-гиганта берут на себя решение того, какое программное обеспечение доступно в их магазинах приложений, затрудняя при этом переход пользователей их смартфонов на веб-браузеры сторонних производителей.
По мнению регулятора, подобное поведение крайне негативно сказывается на инновациях и заметно способствует повышению цен.
Отметим, что свежий отчёт не несёт никаких действий со стороны регуляторов, в том числе штрафов или судебных постановлений. Но несмотря на это, в прошлом подобные документы становились фундаментом для более решительных действий со стороны британских и европейских властей.
Источник: Reuters