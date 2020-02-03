Наука и технологии
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Apple и Google обяжут отвечать за предустановку российского ПО на смартфоны
К ним присоединятся все компании, занимающиеся разработкой операционных систем
В сети появилась информация о том, что Федеральная антимонопольная служба разработала концепт, согласно которому не только производители техники, но и компании, разрабатывающие операционные системы, должны будут отвечать за предустановку российского. В их число входят Apple, Google и Microsoft.
При этом согласно тому же предложению ведомства, пользователи должны будут иметь право удалить абсолютно любое предустановленное приложение в случае, если данное действие не будет препятствовать нормальной работе устройства. По информации российского издания “Коммерсантъ”, проект должны представить для общественного обсуждения уже в начале текущего месяца.
Напомним, что Владимир Путин еще 2 декабря прошлого года подписал закон, согласно которому производители различных устройств (начиная от смартфонов и заканчивая “умными” телевизорами”) должны будут предустанавливать российское ПО на эти самые устройства. Закон вступит в силу уже 1 июля текущего года.