Apple и Google оказались в центре антимонопольного расследования Великобритании

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) проверит, как операционные системы, магазины приложений и браузеры Apple и Google влияют на возможности конкурентов. Эти действия стали возможны благодаря новым правилам цифрового рынка, вступившим в силу в этом месяце. Согласно им, регуляторы могут требовать от компаний облегчить доступ пользователей к приложениям и контенту вне экосистем Apple и Google.

Практически все мобильные устройства, продаваемые в Великобритании, работают на iOS или Android, что дает Apple и Google значительное влияние на развитие технологий и предоставление контента, заявили в CMA. Если компании продолжат нарушать правила, им грозят серьезные штрафы и меры по усилению конкуренции.