Apple и Google раскритиковали законопроект сената США

“Эти законопроекты ставят потребителей в опасное положение из-за реального риска нарушения конфиденциальности и безопасности”, - говорится в письме Apple

Одно из положений закона "Об открытых рынках приложений" заставит владельцев платформ разрешить установку сторонних магазинов приложений. Apple утверждает, что это подвергнет опасности владельцев смартфонов Apple, из-за риска атаки вредоносными ПО.

Ранее Google выдвинул аналогичный аргумент: “Google способен защитить миллиарды людей по всему миру от кибератак, потому что мы встроили защиту безопасности и конфиденциальности в наши сервисы”, - сказал Кент Уокер, президент компании по глобальным вопросам.

Уокер предупреждает, что законопроекты могут помешать компаниям интегрировать автоматизированные функции безопасности в свои сервисы.