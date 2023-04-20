Apple и Microsoft выступили против блокировки TikTok в США

Организация выразила обеспокоенность по поводу возможных последствий закона, продвигаемого администрацией президента Джо Байдена. IT-компании опасаются, что запрет TikTok может привести к расширению правительственного контроля над технологиями и сервисами из недружественных стран, включая Китай и Россию.

Авторы законопроекта представляют его как «основанный на правилах подход» для борьбы с угрозами не только от TikTok, но и других технологических продуктов.

В свою очередь министр торговли США, Джина Раймондо, подчёркивает необходимость защиты данных и конфиденциальности американцев, ожидая двухпартийной работы Конгресса по этому вопросу.

Руководители технологических компаний выразили свою обеспокоенность в связи с этим, поскольку принятие закона может позволить правительству проводить проверки на предмет национальной безопасности любой IT-компании по любому поводу. Это особенно актуально, учитывая, что многие современные IT-системы используют китайские технологии.