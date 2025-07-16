Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2025, 15:45
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Apple инвестирует $500 млн в американского производителя редкоземельных магнитов

Производство будет расширяться
Apple расширила свои инвестиционные обязательства в США, планируя вложить $500 млн в создание предприятия по переработке редкоземельных элементов. Об этом появилась официальная информация на сайте Apple.
Apple инвестирует $500 млн в американского производителя редкоземельных магнитов

© MP Materials

Компания будет сотрудничать с единственным в США производителем редкоземельных магнитов MP Materials и закупать у подрядчика его продукты. Основное производство сосредоточено в Техасе, также планируется строительство завода в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, для переработки редкоземельных металлов и разработки новых технологий.

Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул, что компания продолжит инвестировать в американские технологии и производство, уделяя особое внимание редкоземельным материалам, которые необходимы для передовых технологий.

Первоначально Apple инвестирует $500 млрд в исследования и разработки, производство чипов, ИИ-серверов и Apple TV+.