Apple инвестирует $500 млн в американского производителя редкоземельных магнитов

Компания будет сотрудничать с единственным в США производителем редкоземельных магнитов MP Materials и закупать у подрядчика его продукты. Основное производство сосредоточено в Техасе, также планируется строительство завода в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, для переработки редкоземельных металлов и разработки новых технологий.

Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул, что компания продолжит инвестировать в американские технологии и производство, уделяя особое внимание редкоземельным материалам, которые необходимы для передовых технологий.

Первоначально Apple инвестирует $500 млрд в исследования и разработки, производство чипов, ИИ-серверов и Apple TV+.