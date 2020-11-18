Наука и технологии
Сегодня 12:02
Apple ищет специалиста для адаптации смартфонов под российские сети 5G
Крайне интересная вакансия, не свойственная для компании на территории России
В сети появилась интересная вакансия, опубликованная Apple. Судя по ней, компания прямо сейчас ищет специалиста для адаптации своих смартфонов под российские сети 5G.
Со слов Apple, компания ищет высокоорганизованного инженера по сотовой связи, основной задачей которого будет тестирование новых продуктов бренда в так называемых “полевых условиях”. На официальном сайте Apple говорится, что кандидат должен быть готов к работе до 40 часов в неделю, при этом около 50% рабочего времени ему придется находиться в командировках. Поездки будут проходить преимущественно по России, но будут и международные путешествия.
Одним из главных требований, которые компания предъявляется к соискателю, это опыт работы с как минимум одной из технологий сотовой связи — UMTS (3G), LTE/LTE-A (4G) и 5G NR. Также Apple ожидает от будущего работника наличие трехлетнего опыта в области end-to-end-тестирования сотовых технологий.
Вы будете отвечать за оценку аппаратуры новейших iPhone, iPad и Apple Watch в полевых условиях — от ранних прототипов до финальных продуктов с использованием разных беспроводных технологий и сетей. В том числе предстоит отслеживать метрики производительности при создании и развитии технологии, заниматься пост-обработкой и анализом журналов с полей.