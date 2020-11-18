Apple ищет специалиста для адаптации смартфонов под российские сети 5G

Со слов Apple, компания ищет высокоорганизованного инженера по сотовой связи, основной задачей которого будет тестирование новых продуктов бренда в так называемых “полевых условиях”. На официальном сайте Apple говорится, что кандидат должен быть готов к работе до 40 часов в неделю, при этом около 50% рабочего времени ему придется находиться в командировках. Поездки будут проходить преимущественно по России, но будут и международные путешествия.

Одним из главных требований, которые компания предъявляется к соискателю, это опыт работы с как минимум одной из технологий сотовой связи — UMTS (3G), LTE/LTE-A (4G) и 5G NR. Также Apple ожидает от будущего работника наличие трехлетнего опыта в области end-to-end-тестирования сотовых технологий.