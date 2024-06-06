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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 07:32
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Apple исправит старинный баг, позволявший детям обходить «родительский контроль»

Юные пользователи лишатся многолетней лазейки
Apple наконец-то решит одну из самых назойливых проблем своего родительского контроля Screen Time, которая позволяла детям обходить ограничения.
Apple исправит старинный баг, позволявший детям обходить «родительский контроль»
© Ferra

Годы мучений родителей, когда их умные чада находили способы обойти контентные фильтры, наконец закончились благодаря долгожданному обновлению iOS.

Секрет прост: дети могли вводить определенные символы в адресную строку Safari и тем самым получать доступ к запрещенным сайтам. В ответ на это разработчики по безопасности Андреас Ягерсбергер и Ро Ахтерберг неоднократно обращались к Apple, но их жалобы игнорировались.

Теперь, благодаря вмешательству журналистов, Apple пообещала исправить баг в следующем обновлении.

Компания утверждает, что это был программный сбой, а не уязвимость безопасности. Но для многих родителей это не меняет сути дела — их дети могли свободно смотреть неприемлемый контент.

В любом случае, радостные родители теперь могут спать спокойно, зная, что экранное время их детей наконец-то будет под контролем, а Apple серьезно взялась за свои обещания.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#IOS
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#родительский контроль
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#Apple