Apple исправит старинный баг, позволявший детям обходить «родительский контроль»Юные пользователи лишатся многолетней лазейки
Годы мучений родителей, когда их умные чада находили способы обойти контентные фильтры, наконец закончились благодаря долгожданному обновлению iOS.
Секрет прост: дети могли вводить определенные символы в адресную строку Safari и тем самым получать доступ к запрещенным сайтам. В ответ на это разработчики по безопасности Андреас Ягерсбергер и Ро Ахтерберг неоднократно обращались к Apple, но их жалобы игнорировались.
Теперь, благодаря вмешательству журналистов, Apple пообещала исправить баг в следующем обновлении.
Компания утверждает, что это был программный сбой, а не уязвимость безопасности. Но для многих родителей это не меняет сути дела — их дети могли свободно смотреть неприемлемый контент.
В любом случае, радостные родители теперь могут спать спокойно, зная, что экранное время их детей наконец-то будет под контролем, а Apple серьезно взялась за свои обещания.