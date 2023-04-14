Apple из-за санкций формально отказалась от тугоплавких металлов из России

Apple из-за санкций формально отказалась от тугоплавких металлов из РоссииНо некоторые продолжает получать
В отчёте об использовании ценных металлов Apple значится, что компания официально отказалась от тантала, золота и вольфрама из России в силу санкций. При этом до сих пор импортирует вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье.
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Зато корейский Samsung получает тугоплавкие металлы от российских предприятий: тантал, вольфрам и золото от заводов «Гидрометаллург», «Молирен», Унечского завода тугоплавких металлов, Соликамского магниевого завода и других компаний.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составили порядка $3 млн в денежном выражении, или 3,5% рынка этого металла.
По мнению эксперта, формально отказавшись от российских металлов, Apple может получать российские концентраты из Индии или Китая. Также может докупать металл в России в объёмах, не подпадающих под санкции.