Apple из-за санкций формально отказалась от тугоплавких металлов из России

Зато корейский Samsung получает тугоплавкие металлы от российских предприятий: тантал, вольфрам и золото от заводов «Гидрометаллург», «Молирен», Унечского завода тугоплавких металлов, Соликамского магниевого завода и других компаний.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 году составили порядка $3 млн в денежном выражении, или 3,5% рынка этого металла.

По мнению эксперта, формально отказавшись от российских металлов, Apple может получать российские концентраты из Индии или Китая. Также может докупать металл в России в объёмах, не подпадающих под санкции.