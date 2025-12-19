Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2025, 10:30
Apple изменила iOS для выполнения нового закона Японии

Обновление коснулось способов оплаты и выбора браузеров
Компания Apple вносит изменения в операционную систему iOS для пользователей в Японии, чтобы соответствовать новому местному закону о конкуренции на рынке мобильного ПО. Обновления, ставшие частью версии iOS 26.2, затрагивают платежные опции, альтернативные магазины приложений и выбор браузера.
Японские разработчики теперь могут выбрать один из трех способов обработки платежей: использовать встроенные покупки Apple, подключить стороннего провайдера или перенаправлять клиентов на сайт. Пользователи получат больше контроля при выборе браузера и поисковика.

Apple предупреждает, что эти изменения могут нести новые риски, такие как вредоносное ПО или мошенничество. Для их снижения компания внедрила систему «нотаризации» — комбинацию автоматических проверок и ручного анализа безопасности приложений.

Компания также вводит новые бизнес-условия с разными комиссиями в зависимости от выбранного разработчиками способа дистрибуции. Для защиты детей младше 13 лет будут действовать ограничения, например, на переход по внешним ссылкам.

Представитель Apple заявил, что компания не планирует распространять эти изменения на другие страны, так как считает свою существующую систему более безопасной.

