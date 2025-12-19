Apple изменила iOS для выполнения нового закона Японии

Японские разработчики теперь могут выбрать один из трех способов обработки платежей: использовать встроенные покупки Apple, подключить стороннего провайдера или перенаправлять клиентов на сайт. Пользователи получат больше контроля при выборе браузера и поисковика.

Apple предупреждает, что эти изменения могут нести новые риски, такие как вредоносное ПО или мошенничество. Для их снижения компания внедрила систему «нотаризации» — комбинацию автоматических проверок и ручного анализа безопасности приложений.

Компания также вводит новые бизнес-условия с разными комиссиями в зависимости от выбранного разработчиками способа дистрибуции. Для защиты детей младше 13 лет будут действовать ограничения, например, на переход по внешним ссылкам.

Представитель Apple заявил, что компания не планирует распространять эти изменения на другие страны, так как считает свою существующую систему более безопасной.