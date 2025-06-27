Apple изменит правила App Store в ЕС

Главное нововведение — двухуровневая система комиссий за использование сервисов магазина. Первый уровень (Tier 1) предполагает более низкую комиссию в 5%, но предоставляет разработчикам только базовые функции — поддержку пользователей, обзор приложений и информацию о конфиденциальности. Такие важные опции, как автоматические обновления и загрузки, остаются недоступными.

Для доступа ко всем функциям App Store необходимо перейти на второй уровень (Tier 2), где комиссия составляет уже 13%. По умолчанию все приложения будут размещаться именно на этом уровне, однако разработчики смогут добровольно перейти на первый.

Apple также ввела новую комиссию — Core Technology Commission. С 1 января 2026 года она заменит текущую плату за ключевые технологии и составит 5% от суммы покупок цифровых товаров вне App Store, включая альтернативные маркетплейсы.

Впрочем, разработчики, принявшие альтернативные условия работы с Apple, продолжат платить фиксированную плату (€ 0,50) за каждую установку сверх одного миллиона в год.