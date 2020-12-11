Наука и технологии
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Apple изобрела браслет для отслеживания кровяного давления
Об этом говорится в новом патенте компании
Американская компания Apple изобрела браслет для отслеживания кровяного давления. Гаджет засветился в базе данных управления США по патентам и торговым маркам.
Известно, что Apple подала заявку на патент браслета еще этой весной, однако в сети нашли упоминание о нем буквально вчера. Браслет, который разработали в компании, предназначен для измерения кровяного давления. Стоит отметить, что речь идет об отдельном устройстве, а не о новой версии Apple Watch.
Браслет, судя по описанию, получит контроллер и небольшой нагнетатель, предназначенный для вкачивания воздуха в манжету. Гаджет сможет выявлять систолическое и диастолическое давление. Результаты впоследствии будут передаваться на сторонние устройства пользователя. Таким образом владелец браслета сможет получить уведомление об опасном состоянии прямо на смартфон.