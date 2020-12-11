Apple изобрела браслет для отслеживания кровяного давления

Известно, что Apple подала заявку на патент браслета еще этой весной, однако в сети нашли упоминание о нем буквально вчера. Браслет, который разработали в компании, предназначен для измерения кровяного давления. Стоит отметить, что речь идет об отдельном устройстве, а не о новой версии Apple Watch.