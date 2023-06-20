Наука и технологии
09:03, 20 июня 2023
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Apple изобрела Google Cardboard: компания запатентовала AR-шлем с использованием экрана вашего iPhone

Но фанаты бренда найдут оправдание и такому девайсу

На этой неделе компания Apple получила патент, который может стать основой для создания аксессуара в стиле Google Cardboard.

То есть да, купертиновцы на полном серьёзе разработали девайс, который подразумевает размещение в нём iPhone, чтобы превратить его гарнитуру виртуальной или дополненной реальности.

Это немного не то, чего ждёшь от компании, которая ещё в начале месяца представила AR/VR-шлем за $3500, призванный совершить революцию на рынке.

При этом инсайдеры также сообщают об активной работе в стенах Apple над более дешёвой версией Vision Pro. В ней могут отсутствовать некоторые функции, такие как 3D-камера и динамики.

Одним из ключевых аспектов свежего патента компании является механизм обнаружения, который позволит iPhone (или даже iPad) устанавливать беспроводное соединение с шлемом.

Источник:ZDNET
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