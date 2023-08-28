Наука и технологии
16:46, 28 августа 2023
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Apple изобрела игровой контроллер для AR-шлема Vision Pro

И зарегистрировала соответствующую торговую марку с патентом

Apple продолжает удивлять своих поклонников. Недавно компания получила два патента на игровые контроллеры, предназначенные для их AR-шлема Vision Pro.

Но это не просто патенты — компания также зарегистрировала торговые марки для этих контроллеров, что указывает на её серьёзные намерения в этом направлении.

Более того, Apple обновила торговую марку для Vision Pro, расширив её применение на множество сфер. Это важный шаг, поскольку торговая марка является ключевым элементом в защите прав компании.

Apple изобрела игровой контроллер для AR-шлема Vision Pro

© ITHome

Напомним, что ранее Apple уже сталкивалась с юридическими проблемами из-за конфликта торговых марок.

Отметим, что новости о патентах поднимают много вопросов о будущих планах Apple в области дополненной реальности и игровой индустрии. Вполне вероятно, что со временем купертиновцы хотят составить конкуренцию линейке Oculus Quest со своим Vision Pro.

Источник:ITHome
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