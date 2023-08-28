Apple изобрела игровой контроллер для AR-шлема Vision Pro

Apple изобрела игровой контроллер для AR-шлема Vision ProИ зарегистрировала соответствующую торговую марку с патентом
Apple продолжает удивлять своих поклонников. Недавно компания получила два патента на игровые контроллеры, предназначенные для их AR-шлема Vision Pro.
Но это не просто патенты — компания также зарегистрировала торговые марки для этих контроллеров, что указывает на её серьёзные намерения в этом направлении.
Более того, Apple обновила торговую марку для Vision Pro, расширив её применение на множество сфер. Это важный шаг, поскольку торговая марка является ключевым элементом в защите прав компании.
Напомним, что ранее Apple уже сталкивалась с юридическими проблемами из-за конфликта торговых марок.
Отметим, что новости о патентах поднимают много вопросов о будущих планах Apple в области дополненной реальности и игровой индустрии. Вполне вероятно, что со временем купертиновцы хотят составить конкуренцию линейке Oculus Quest со своим Vision Pro.