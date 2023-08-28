Apple изобрела игровой контроллер для AR-шлема Vision Pro

Но это не просто патенты — компания также зарегистрировала торговые марки для этих контроллеров, что указывает на её серьёзные намерения в этом направлении.

Более того, Apple обновила торговую марку для Vision Pro, расширив её применение на множество сфер. Это важный шаг, поскольку торговая марка является ключевым элементом в защите прав компании.