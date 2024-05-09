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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 08:39
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Apple изобрела необычную замену наушникам

Остается надеяться на скорый анонс
Компания Apple получила патент на новое устройство, которое можно закреплять на одежде, предположительно на воротнике рубашки.
Apple изобрела необычную замену наушникам
© Ferra

Устройство, получившее название «Носимое устройство с направленным звуком», представляет собой инновационный гаджет для прослушивания и общения.

По концепции это устройство напоминает коммуникаторы из сериала Star Trek, обеспечивая возможность общения с помощью встроенного микрофона и динамика.

© Patent Public Search

Оно разработано для того, чтобы выводить звук на определённое расстояние от ушей пользователя, предлагая альтернативу традиционным наушникам.

В дополнение к основным аудиофункциям, гаджет оснащён различными датчиками, которые могут настраиваться для обнаружения и измерения ключевых показателей состояния носителя.

Патент был впервые подан в 2023 году, а его регистрация состоялась недавно, что указывает на возможное ближайшее появление продукта на рынке.

Источник:Patent Public Search
Автор:Булат Кармак
Теги:
#патент
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#Apple