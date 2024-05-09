Apple изобрела необычную замену наушникам

Опубликовано 09 мая 2024, 08:39
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Apple изобрела необычную замену наушникамОстается надеяться на скорый анонс
Компания Apple получила патент на новое устройство, которое можно закреплять на одежде, предположительно на воротнике рубашки.
Устройство, получившее название «Носимое устройство с направленным звуком», представляет собой инновационный гаджет для прослушивания и общения.
По концепции это устройство напоминает коммуникаторы из сериала Star Trek, обеспечивая возможность общения с помощью встроенного микрофона и динамика.
Оно разработано для того, чтобы выводить звук на определённое расстояние от ушей пользователя, предлагая альтернативу традиционным наушникам.
В дополнение к основным аудиофункциям, гаджет оснащён различными датчиками, которые могут настраиваться для обнаружения и измерения ключевых показателей состояния носителя.
Патент был впервые подан в 2023 году, а его регистрация состоялась недавно, что указывает на возможное ближайшее появление продукта на рынке.