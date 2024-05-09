Apple изобрела необычную замену наушникам

Оно разработано для того, чтобы выводить звук на определённое расстояние от ушей пользователя, предлагая альтернативу традиционным наушникам.

В дополнение к основным аудиофункциям, гаджет оснащён различными датчиками, которые могут настраиваться для обнаружения и измерения ключевых показателей состояния носителя.

Патент был впервые подан в 2023 году, а его регистрация состоялась недавно, что указывает на возможное ближайшее появление продукта на рынке.