Apple изобрела ноутбук с мини-дисплеями в каждой клавише

Каждая кнопка нового изобретения содержит небольшой OLED-дисплей, сообщает MacRumors. На них будут отображаться отдельные символы, которые смогут меняться. Тем самым, Apple сможет добиться смены языка девайса без необходимости производить гравировку и создавать отдельные логические цепочки для этого.

Что же до материалов клавиш, то здесь предлагается использовать стекло, керамику, полимерные и даже кристаллические материалы, например сапфир. Отметим, что новая клавиатура в своей философии явно полагается на идеи, заложенные Apple ещё в Touch Bar.