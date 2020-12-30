Наука и технологии
Сегодня 11:30
Apple изобрела ноутбук с мини-дисплеями в каждой клавише
У технологии огромный потенциал
В сети появилась информация о свежей патентной заявке Apple. Благодаря ей стало известно, что компания изобрела клавиатуру с мини-дисплеями в каждой клавише. Но что более важно — в том же патенте заявляется, что новинка может использоваться не только в автономных клавиатурах, но и в ноутбуках компании.
Каждая кнопка нового изобретения содержит небольшой OLED-дисплей, сообщает MacRumors. На них будут отображаться отдельные символы, которые смогут меняться. Тем самым, Apple сможет добиться смены языка девайса без необходимости производить гравировку и создавать отдельные логические цепочки для этого.
Что же до материалов клавиш, то здесь предлагается использовать стекло, керамику, полимерные и даже кристаллические материалы, например сапфир. Отметим, что новая клавиатура в своей философии явно полагается на идеи, заложенные Apple ещё в Touch Bar.