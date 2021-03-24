Наука и технологии
Сегодня в 17:28
Apple изобрела «умные» часы с гибким дисплеем
Выглядит интересно, но не особо стильно
Судя по количеству утечек, связанных с патентами Apple, в последние несколько месяцев (или даже лет) купертиновцы очень усердно работают над всё новыми технологиями в своих устройствах. Так, например, стало известно, что яблочная компания изобрела «умные» часы с гибким дисплеем.
Выпускаться новинка, скорее всего, будет под линейкой Apple Watch. Как пишет Gizmochina, устройства получит более округлый дизайн, а также увеличенную площадь экрана за счёт гибкости дисплея. При этом, отмечается, что сенсорная панель будет распространяться в принципе на всю поверхность устройства — ремешки перестанут быть сменными, так как они вовсе не понадобятся.
Отметим, что ранее примерно также стало известно о планах компании выпустить собственные шлемы дополненной и виртуальной реальностей. И если о выходе последних известно, что случиться это может уже в 2022 или 2023 годах, то о появлении первых гибких смарт-часов Apple нет никакой информации.