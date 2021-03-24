Apple изобрела «умные» часы с гибким дисплеем

Выпускаться новинка, скорее всего, будет под линейкой Apple Watch. Как пишет Gizmochina, устройства получит более округлый дизайн, а также увеличенную площадь экрана за счёт гибкости дисплея. При этом, отмечается, что сенсорная панель будет распространяться в принципе на всю поверхность устройства — ремешки перестанут быть сменными, так как они вовсе не понадобятся.