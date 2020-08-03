Apple изобрела замену традиционному сенсорному экрану

Так, если современные смартфоны оснащаются экранами, в которых за сенсорное управление отвечает емкостный слой, отслеживающий прикосновения пользователя, то в найденном недавно патенте яблочной компании описывается технология, использующая для этих же целей мини-радары.

Если Apple реализует разработанную ею же систему, то смартфоны будут оснащаться по углу экрана четырьмя радарами, которые будут излучать радиоволны. И за счет регистрации отраженных сигналов при прикосновении дисплея, устройство сможет определять координаты в двухмерном и, возможно, даже в трехмерном пространстве. Последнее, в свою очередь, позволит управлять смартфоном даже не касаясь его экрана.