Apple изучит покупку стартапов Mistral и Perplexity для ускорения ИИ

Компания традиционно проявляла осторожность при крупных приобретениях, но в последнее время руководство Apple готово к более активной стратегии слияний и поглощений для ускорения внедрения ИИ в устройства. CEO Тим Кук ранее говорил о готовности рассматривать масштабные сделки в этой сфере.

Mistral, поддерживаемый Nvidia, после раунда финансирования Series B в прошлом году оценивался более чем в $ 6 миллиардов. Недавно Financial Times сообщил, что стартап ведет переговоры о привлечении $ 1 миллиарда при оценке около $ 10 миллиардов. Это делает компанию потенциально интересным объектом для Apple, которая стремится догнать конкурентов в интеграции ИИ-функций в устройства.

Переговоры о Perplexity также обсуждались на внутреннем уровне в Apple, сообщает Bloomberg. Стартап поддерживают Nvidia и Amazon, и он пока не подтвердил никаких планов по слиянию с Apple.