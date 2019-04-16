Apple хочет продавать книги в России

Компания Apple может вскоре запустить сервис Apple Books в России. Компания провела встречи с российскими издательствами. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров трех крупных российских издательств.

Apple Books представляет собой приложении для чтения электронных книг, оно было переименовано из iBooks с запуском iOS 12. На данный момент в России в Apple Books не продаются книги на русском языке из-за отсутствия договоров с российскими издателями.

По словам источников, несколько представителей Apple Books посетили с визитом Россию и встретились с крупными российскими издательствами. Представители Apple интересовались устройством российского рынка электронных книг, перспективами и проблемами с пиратством.

Издатели не смогли подтвердить, что Apple планирует выход на российский рынок электронных книг, но но не исключают этого.