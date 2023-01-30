Apple хочет сделать «умные» очки, которые можно носить весь день не снимая

Так, например, известный эксперт Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания пытается сделать AR-очки носимыми повсеместно и в течение всего дня. Благодаря этому они смогут заменить не только смартфон, но и ноутбук.

Правда, он отметил, что основной проблемой в реализации такого подхода является высокая цена устройства — за него попросят 3000 долларов (208 500 рублей). Также делу не помогает и ограниченная автономность очков.

Вместе с тем Apple поставила перед собой амбициозную цель уже в первый год присутствия AR-гарнитуры на рынке. Компания намерена продать 1 млн новых устройств, что является непростой задачей, учитывая высокую цену и ограниченную сферу применения.

Напомним, что анонса «умных» очков компании ожидается уже летом, в рамках конференции WWDC 2023.