Apple хочет сделать «умные» очки, которые можно носить весь день не снимая

Apple хочет сделать «умные» очки, которые можно носить весь день не снимаяНо есть несколько «но»
Уже в 2023 году Apple выпустит первое поколение своих смарт-очков. А это значит, что в ближайшие месяцы нас ждёт огромное число различных инсайдов, связанных с устройством.
Фото: AppleInsider
Так, например, известный эксперт Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания пытается сделать AR-очки носимыми повсеместно и в течение всего дня. Благодаря этому они смогут заменить не только смартфон, но и ноутбук.
Правда, он отметил, что основной проблемой в реализации такого подхода является высокая цена устройства — за него попросят 3000 долларов (208 500 рублей). Также делу не помогает и ограниченная автономность очков.
Вместе с тем Apple поставила перед собой амбициозную цель уже в первый год присутствия AR-гарнитуры на рынке. Компания намерена продать 1 млн новых устройств, что является непростой задачей, учитывая высокую цену и ограниченную сферу применения.
Напомним, что анонса «умных» очков компании ожидается уже летом, в рамках конференции WWDC 2023.