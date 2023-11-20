Apple хотела выпустить собственные Wi-Fi и Bluetooth чипы, но столкнулась с проблемами

Планы по их созданию, которые должны были увидеть свет в 2025 году, оказались под угрозой из-за ряда технических сложностей.

Согласно последним данным, Apple намеревалась производить различные беспроводные чипы, объединяя их в один пакет для экономии внутреннего пространства и повышения энергоэффективности.

Однако, как и в случае с разработкой 5G-модема, компания столкнулась с серьезными проблемами.

Разработка фирменных Bluetooth и Wi-Fi чипов находится под руководством Зонгжиана Чена, ключевого члена команды Apple.

Несмотря на отсутствие конкретных деталей о возникших сложностях, предполагается, что компания столкнулась с теми из них, что связанны с производительностью, повышенным энергопотреблением и совместимостью с различными международными стандартами беспроводной связи.

Задержки в разработке означают, что запуск инхаус Bluetooth и Wi-Fi чипов Apple будет отложен на неопределенный срок.