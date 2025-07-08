Apple купила два ИИ-стартапа для развития Vision Pro и Apple Intelligence

Одним из приобретенных стартапов стала компания TrueMeeting, специализирующаяся на создании цифровых аватаров и сканировании лица с помощью iPhone. Эта технология позволяет создать правдоподобную цифровую копию человека и может быть полезна для усовершенствования функции «Персона» в гарнитуре Vision Pro — цифрового аватара пользователя. TrueMeeting также известна своей разработкой CommonGround Human AI, которая делает виртуальное общение более естественным и приближенным к реальности.

Второй компанией стала WhyLabs — стартап, занимающийся мониторингом и безопасностью больших языковых моделей. Его технологии позволяют предотвращать ошибки и так называемые «галлюцинации» ИИ, а также помогают блокировать потенциально опасные или нежелательные результаты. Это направление полностью совпадает с политикой Apple по обеспечению конфиденциальности и надежности пользовательских данных.