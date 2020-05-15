Наука и технологии
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Apple купила компанию, занимающуюся производством контента для виртуальной реальности
Возможно, новое приобретение поможет при производстве условного Apple Glasses
В сети появилась информация, согласно которой Apple купила компанию, занимающуюся производством контента для виртуальной реальности NextVR. К слову, цена сделки остается неизвестной.
Согласно последним данным, свежее приобретение может помочь Apple в разработке гарнитур VR и AR, выход которых, по словам Минг-Чи Куо, должен состояться уже в 2022 году. Продукция NextVR прямо сейчас поставляет для нескольких существующих VR-гарнитур, в том числе и выпущенных такими крупными игроками как Oculus, Sony, HTC и Lenovo.
Стоит отметить, что NextVR хоть и является довольно-таки молодой компанией, у нее уже сейчас налажены хорошие отношения с представителями спортивного бизнеса, в том числе и с NBA и различными развлекательными сетями, такими как Fox Sports.